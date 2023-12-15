Общество

Правительство Псковской области организует поездки школьников региона на выставку «Россия»

Около 800 школьников Псковской области посетят Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ за весь период ее работы. Поездки для детей будут организованы при поддержке правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В ближайшее время первые 200 школьников из Пскова и Великих Лук совершат поездку в Москву. В столицу отправятся ребята, имеющие серьезные достижения в научно-исследовательской деятельности, творчестве, спорте, а также показавшие достойные результаты в учебе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Школьники посетят стенд Псковской области, ознакомятся с выставочными площадками других субъектов, а также примут участие в мероприятиях форума, в том числе и тех, которые подготовил регион для посетителей выставки «Россия».

Напомним, Международная выставка-форум «Россия» организована по решению президента РФ Владимира Путина. Грандиозное событие, развернувшееся на площадях Выставки достижений народного хозяйства в Москве, представляет все 89 регионов страны, а также федеральные Министерства и крупные корпорации. Выставка продолжит работу до 12 апреля. Псковская область представлена на масштабном мероприятии стендом в павильоне № 75.