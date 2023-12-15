Рождественский фестиваль проходит в Псковском молодежном центре

Псковский городской молодёжный центр приглашает всех желающих на ряд мероприятий в рамках Рождественского фестиваля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе центра.
Фото: Псковский городской молодежный центр
Фестиваль проходит с 14 декабря 2023 года по 16 января 2024 года.
Мастер-класс по созданию рождественской игрушки на ёлку состоится 19 декабря. Он будет интересен всем, кто хочет разнообразить свои праздничные декорации, сделать оригинальный подарок близким или просто провести время с пользой и удовольствием.
А с 23 по 24 декабря будет работать рождественская ярмарка в доме Беклешова по адресу: Георгиевская 4, где не только можно приобрести различные товары местных мастеров, но и увидеть фольклорную программу и поучаствовать в розыгрыше подарков.
Откроет ярмарку фольклорный коллектив «Скоморошина» с уличной программой «Покатилась горошина – перед вами Скоморошина», коллектив «Звонница» представит зрителям «Истории Деда Мороза», а «Коляда», «Жарница» и «Славный городок» покажут спектакль «Мороз Иванович». В завершение свою рождественскую программу представит коллектив колледжа искусств «Очелье».
Накануне новогодних выходных, 27 декабря, пройдёт мастер-класс по созданию арома-саше с зимним ароматом, которое можно будет использовать для ароматизации одежды, постельного белья, сумок, шкафов и даже автомобилей.
Запись на все мастер-классы осуществляется через сообщения группы Духовно-нравственного направления Молодёжного центра Пскова.
В следующем году, 15 января, состоится выставка местного художника Александра Бушуева «От Рождества до Крещения», а уже 16 января в 19:00 – рождественский концерт в Доме офицеров с участием коллективов творческого клуба «Феникс».
Отметим, первый мастер-класс в рамках рождественского фестиваля прошёл 14 декабря – его участники под покровительством художницы Виктории Новиковой при помощи акварельных красок создавали открытку с новогодними мотивами.