Общество

Рождественский фестиваль проходит в Псковском молодежном центре

Псковский городской молодёжный центр приглашает всех желающих на ряд мероприятий в рамках Рождественского фестиваля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе центра.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Фестиваль проходит с 14 декабря 2023 года по 16 января 2024 года.

Мастер-класс по созданию рождественской игрушки на ёлку состоится 19 декабря. Он будет интересен всем, кто хочет разнообразить свои праздничные декорации, сделать оригинальный подарок близким или просто провести время с пользой и удовольствием.