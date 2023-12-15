Общество

Завершился фотофлешмоб «Знаем права ребенка» для родителей учащихся Псковской области

Завершился фотофлешмоб «Знаем права ребенка» для родителей учащихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОИПКРО.





Акция приурочена к 30-летию Конституции Российской Федерации и проходила в Псковской области с 5 по 12 декабря. Главная цель акции – создание условий для обеспечения правового просвещения и правового информирования детей и их родителей.

«Дети – это будущее страны, поэтому с самого рождения они должны знать свои права и чувствовать себя защищенными. Каждый ребенок имеет право на все, что изложено в Декларации прав ребенка, независимо от финансового положения его родителей, национальности, религиозных, политических и иных убеждений», – отметила заведующий региональным центром профориентации и повышения квалификации кадров СПО Яна Разогреева.



Более 120 участников фотофлешмоба разместили на своей странице в социальной сети ВКонтакте фотографии, сопровождая хештегом #Знаемправаребенка.