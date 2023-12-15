Общество

Прощание с известным псковским саксофонистом Аркадием Галковским пройдет 19 декабря

Прощание с известным псковским саксофонистом Аркадием Галковским пройдет 19 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова.

«Прощание с Аркадием Валентиновичем состоится 19 декабря (во вторник). С 10 до 12 часов в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова (улица Воеводы Шуйского, 2) пройдёт гражданская панихида», – рассказали в коллежде.

В 13.00 в Храме святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана с Примостья (улица Поземского, 7) будет совершено отпевание. Похоронят Аркадия Галковского на Орлецовском кладбище (Орлецы №1).