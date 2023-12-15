Прощание с известным псковским саксофонистом Аркадием Галковским пройдет 19 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова.
«Прощание с Аркадием Валентиновичем состоится 19 декабря (во вторник). С 10 до 12 часов в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова (улица Воеводы Шуйского, 2) пройдёт гражданская панихида», – рассказали в коллежде.
В 13.00 в Храме святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана с Примостья (улица Поземского, 7) будет совершено отпевание. Похоронят Аркадия Галковского на Орлецовском кладбище (Орлецы №1).
Аркадий Галковский - музыкант–исполнитель, преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова и школы для одаренных детей «Камертон», джазмен, лауреат международного джазового конкурса имени Олега Лундстрема, член Всероссийского духового общества, основатель и на протяжении 7 лет (с 1997 по 2004 год) главный дирижер и художественный руководитель Псковского областного симфонического оркестра.
В творческом архиве музыканта – участие в творческих проектах «Песни Победы», «Джазовые концерты для молодежи», «Русский бал в Тарту», «Спасибо Медикам!», «Старые новые песни», создание музыкальных импровизаций к картинам на открытии художественных выставок, совместные выступления с российско-немецким музыкантом Никитой Воловым, работа в жюри региональных и всероссийских музыкальных конкурсов и фестивалей.
С 2003 года Аркадий Галковский активно участвовал в проектах социальной направленности с воспитанниками Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области, Интеграционных мастерских имени В. П. Шмитца: «Солидарность», «Рур-рок. Мы вместе», «Другое искусство».