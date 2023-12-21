Общество

Команда псковских курсантов победила в интеллектуальной игре «Многонациональная Россия»

Одна из команд курсантов Псковского филиала университета ФСИН России одержала победу в интеллектуальной игре «Многонациональная Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Семь команд интеллектуального клуба курсантов стали участниками игры, включающей в себя вопросы становления многонациональной державы, обычаев и культуры народов России, их достижений, межнациональных отношений.

По итогам турнира, состоявшегося среди обучающихся с целью укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, которые лежат в основе государственной политики, победу одержала команда «Чебоксары». Второе место заняла команда «50 оттенков умников». Бронзовый призер игры – «Коты Шредингера».

Судья турнира – начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Роман Иваняков отметил наличие у курсантов прочных знаний в вопросах истории России и ясного понимания значения многонациональности для укрепления суверенитета страны.