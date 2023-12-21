Общество

«Снежный десант» спустился к детям с крыши псковской больницы

Мероприятие «Снежный десант» прошло в Пскове сегодня, 22 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей спустились с крыши детской областной больницы в костюмах Деда Мороза, чтобы поздравить детей с наступающими праздниками и подарить новогодние подарки.

Мероприятие является благотворительной акцией ГУ МЧС России по Псковской области. Сотрудники ведомства поздравили детей, находящихся на лечении в детской областной больнице. В этом году акция проходит третий раз.

200 подарков предоставила фирма «Ивица».