Общество

Определены лучшие дворы Псковской области

Подведены итоги конкурса «Лучший дом. Лучший двор». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Конкурс «Лучший дом. Лучший двор» проходил в России второй раз в рамках реализации партийного проекта «Жители МКД», при поддержке федеральных партийных проектов «Школа грамотного потребителя» и «Городская среда».

По итогам конкурса в Псковской области «Лучший двор» располагается в г. Великие Луки, проспект Ленина, д. 61, завоевавший в этой номинации первое место. «Самый дружный дом» находится в г. Великие Луки, ул. Мурманская, д. 3, который стал победителем в одноименной номинации.

Заявки для участия в конкурсе можно было подать на сайте https://moydom.er.ru/ с 10 июля по 10 октября. Народное голосование прошло с 10 июля по 30 ноября. Итоги конкурса подвели в декабре. Победителей федеральное жюри выбрало из числа заявок, получивших наибольший рейтинг в «народном голосовании». Основные задачи конкурса – выявить и обнародовать лучшие практики, поощрить активных собственников и качественно работающие управляющие компании.

Конкурс проходил по 4 номинациям.

1. Лучший двор (оценивается благоустройства двора и усилия жителей по ее созданию)

2. Самый дружный дом (оцениваются истории решения проблем, которые стали возможными благодаря активности и консолидации жителей).

3. Лучший подъезд (оцениваются качество работ и усилия жителей по его обустройству)

4. Самый энергоэффективный дом (оцениваются реализованные мероприятия, позволяющие снизить платежи за ЖКУ).

Напомним, федеральный партийный проект «Жители МКД» направлен на улучшение качества жизни россиян, создание не только комфортных, но и доступных и безопасных условий проживания на основе взаимодействия с собственниками жилых помещений, субъектами в сфере жилищно-коммунального хозяйства и органов государственной власти, а также на повышение правовой грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которые лежат в основе Народной программы партии.