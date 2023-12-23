Общество

В новой школе в псковских Борисовичах смогут учиться дети из других регионов

В новой школе для одаренных детей, которая появится в деревне Борисовичи Псковского района, смогут учиться дети из области и из других регионов. Главный критерий отбора в учреждение — уровень знаний. Об этом врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Появится новая флагманская школа на 825 мест для одаренных детей, с кампусом на 300 человек и с двумя чашами бассейна. Она появится в Борисовичах, будет принимать ребят с 2026 года. Мы эту работу начали, заключен контракт, принято решение. В этом году приступим к началу организации работы по обеспечению проектно-изыскательных работ. В следующем году начнется строительство», - сказал Андрей Ермаков.

Гость студии отметил, что школа будет иметь квоту для обучения детей со всей территории Псковской области, а также детей из других регионов.

Школа будет иметь статус федеральной инновационной площадки. Курировать отбор в школу будет Рособрнадзор, критерии будут разработаны в период строительства школ (такие учреждения появятся в шести регионах).

«Могу сказать, что отбор в эту школу будет основан исключительно на уровне, качестве знаний ребенка, который будет претендовать на обучение. Никаких других критериев — как вы выглядите, где живете — быть не может. Это исключительно направлено но создание уникальных возможностей для тех ребят, которые хотят реализовывать себя внутри нашего региона», - подчеркнул Андрей Ермаков.

Также он напомнил, что фонд оплаты труда в школе будет софинансироваться из федерального бюджета, поэтому заработная плата учителей в учреждении будет выше среднего уровня по области.

«Это будет площадка, где самые амбициозные, самые сильные наши педагоги смогут реализовывать себя во всех отношениях и не смотреть на другие регионы», - заметил врио председателя комитета по образованию Псковской области.