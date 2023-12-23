В новой школе в псковских Борисовичах смогут учиться дети из других регионов 

В новой школе для одаренных детей, которая появится в деревне Борисовичи Псковского района, смогут учиться дети из области и из других регионов. Главный критерий отбора в учреждение — уровень знаний. Об этом врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Гость студии отметил, что школа будет иметь квоту для обучения детей со всей территории Псковской области, а также детей из других регионов.
Школа будет иметь статус федеральной инновационной площадки. Курировать отбор в школу будет Рособрнадзор, критерии будут разработаны в период строительства школ (такие учреждения появятся в шести регионах).
Также он напомнил, что фонд оплаты труда в школе будет софинансироваться из федерального бюджета, поэтому заработная плата учителей в учреждении будет выше среднего уровня по области.
«Это будет площадка, где самые амбициозные, самые сильные наши педагоги смогут реализовывать себя во всех отношениях и не смотреть на другие регионы», - заметил врио председателя комитета по образованию Псковской области.