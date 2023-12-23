Общество

Можно ли есть после шести, объяснили в псковском облздраве

Многие слышали о правиле «не есть после шести», чтобы иметь тонкую талию и красивую фигуру. Диетологи считают, что важно не конкретное время, а интервал между последним приемом пищи и сном, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Для поддержания веса рекомендуют ужинать за 3-4 часа до сна, чтобы еда успела перевариться. Если в десять вечера вы давно спите, а просыпаетесь вместе рано, есть после шести и правда не стоит. Для всех остальных, при отбое примерно в полночь, нормально ужинать в 20:00 или немного позже. Если поесть не было возможности, а спать надо ложиться уже сейчас - выбирайте легкую еду, например, овощи, нежирное мясо или рыбу», рассказали специалисты комитета.

Кроме того, не стоит игнорировать чувство голода вечером — это может привести к перееданию на следующий день.

Также важно прислушиваться к организму, питаться сбалансировано и в соответствии с ритмом жизни, напомнили в облздраве.