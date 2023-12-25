Общество

Большинство респондентов ПЛН проведут новогодние выходные дома

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей (79,38%) планируют провести новогодние выходные дома, с семьей и близкими. Это следует из опроса, в котором принял участие 291 человек.

Одинаковое количество участников опроса - по 3,09% - планируют на новогодних выходных поехать на дачу или совершить туристическую поездку по Псковской области. 2,75% проголосовавших поедут в гости к друзьям или родственникам.

Отправятся за рубеж 2,41% респондентов, а 1,37% голосующих будут путешествовать в пределах России.

7,9% читателей, которые приняли участие в опросе, сообщили, что будут работать на новогодних выходных.

Сейчас на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос: «Чего ждёте от 2024 года?»