Общество

Лучшую новогоднюю ель двора выберут в Великих Луках

Конкурс на лучшую новогоднюю елку двора по традиции проведут в Великих Луках. Как сообщил глава города Николай Козловский в своем Telegram-канале, первый подобный конкурс в Великих Луках прошёл в 2016 году.

Фото: Николай Козловский / Telegram

«В 2023 году во дворах Великих Лук было установлено более 100 ёлок, которые с любовью и удовольствием наряжали сами жители. Главные символы Нового года украшены как самодельными украшениями, которые старательно делали и дети, и взрослые, так и игрушками, гирляндами и мишурой из семейных архивов», - рассказал Николай Козловский.

Конкурс на лучшую ёлку двора пройдет в группе, он продлится до 15 февраля 2024 года. Жители города могут сами выкладывать фото своих ёлок в специальный альбом группы. В описании или комментариях к фото необходимо указывать адрес, где установлена ёлка: улица и дом.

«Проголосовать можно как за те елки, которые представлены в группе, так и за те, которые, по вашему мнению, достойны звания лучшей. Победитель будет определён по количеству лайков», - добавил глава города.