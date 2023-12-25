Общество

Акция «Новогодний патруль» состоялась в Великих Луках

В Великих Луках полицейские и школьники поздравили водителей с наступающими праздниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Акцию «Новогодний патруль!» сотрудники Госавтоинспекции провели совместно с управлением образования города Великие Луки, участковыми уполномоченными полиции и инспекторами ПДН ОМВД России, а также внештатными сотрудниками по линии ГИБДД, учащимися средней школы №17, инженерно-экономического лицея и их родителями на улице Малышева.

В ходе акции дети вручали водителям проезжавших автомобилей листовки с новогодними пожеланиями, изготовленные ребятами, а Дед Мороз и Снегурочка – тематические памятки, подготовленные Госавтоинспекцией ОМВД России по городу Великие Луки. А затем юным великолучанам вручили сладкие подарки – шоколад и конфеты.

В целях обеспечения безопасности детей в период зимних школьных каникул, новогодних и рождественских праздников в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» личный состав отдела Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки на регулярной основе проводит различные профилактические мероприятия с обучающимися образовательных организаций.