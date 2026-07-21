Заблудившуюся в лесу 77-летнюю псковичку нашли полицейские

Заблудившуюся в лесу 77-летнюю пенсионерку нашли сотрудники полиции в Псковской области сегодня, 21 июля. Женщина ушла в лес за грибами 16 июля и не вернулась домой, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Фото и видео: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В дежурную часть УМВД России по городу Пскову около полуночи 16 июля поступило сообщение от местной жительницы о том, что её мать — 77-летняя пенсионерка — ушла за грибами в лес и до настоящего времени не вернулась домой. По имеющейся информации, женщина находилась в лесу около 12 часов.

На поиски заблудившейся псковички незамедлительно выдвинулись сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пскову. Полицейские установили местонахождение женщины по ее мобильному телефону. В ходе разговора она описывала особенности местности, где находилась. Сотрудники, в свою очередь, координировали её действия и поддерживали до момента обнаружения.

В результате организованных поисковых мероприятий местная жительница была найдена. Сотрудники патрульно-постовой службы вывели потерпевшую к дороге, где ее уже ждала бригада скорой медицинской помощи.