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Психолог-криминалист объяснила псковичам, как отличить обычную ссору от домашнего насилия

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Между банальным столкновением интересов и абьюзивными отношениями лежит тонкая грань. Когда пара выходит на эмоции, распознать переход от конфликта к насилию бывает непросто. Чем отличается спор равных партнеров от цикла агрессии, рассказала старший инспектор отдела криминалистики СУ СК России по Псковской области, кандидат психологических наук, судебный эксперт-психолог и клинический психолог Лариса Котелевская в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

Специалист подчеркнула, что в основе любого здорового конфликта лежит столкновение интересов. По ее словам, это ситуация, когда личные границы партнеров пересекаются, и «притереть» их друг к другу мирно не получается, из-за чего возникают сильные эмоции.

«Люди, как правило, договариваются. Кто-то в чем-то уступает – это и есть компромисс. Участники ведут себя на равных. Да, кто-то может быть более агрессивным, а кто-то более обидчивым, но тем не менее это равноценные отношения», – пояснила Лариса Котелевская.

Иная природа – абьюзивный конфликт, который является частью цикла домашнего насилия. По словам эксперта, внешне он тоже выглядит как столкновение, однако здесь расстановка сил разная. 

«Там агрессор играет ведущую роль, он обвиняет жертву, а она не может эффективно противостоять. Она может сопротивляться, но чем больше она это делает в физическом или психологическом плане, тем более сильный поток агрессии физической или психологической на себя получает», – резюмировала психолог.

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