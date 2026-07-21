«Годами терпят, пока не окажутся искалеченными»: псковский криминалист рассказала о цикле домашнего насилия

Случаи домашнего насилия исчисляются десятками и сотнями, но до реального приговора доходят лишь единицы. Почему годами жертва терпит издевательства, лечит травмы, обращается к правоохранителям, а потом забирает заявление, и по каким маркерам можно распознать абьюз на ранней стадии, рассказала старший инспектор отдела криминалистики СУ СК России по Псковской области, кандидат психологических наук, судебный эксперт-психолог и клинический психолог Лариса Котелевская в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

По словам специалиста, проследить точную статистику обращений домашнего насилия сложно: в Следственный комитет поступают дела о тяжких и особо тяжких преступлениях. Большинство других дел расследуется органами полиции.

«Дело не в статистике, а в высокой латентности таких случаев. У нас очень много скрытой агрессии, скрытого домашнего насилия, и жертвы, к сожалению, никуда не обращаются. Годами терпят, пока не окажутся искалеченными, только тогда начинаются обращения», – подчеркнула Лариса Котелевская.

При этом даже поданное заявление не гарантирует возмездия. Как пояснила специалист, забрать зарегистрированное заявление из правоохранительных органов уже нельзя, проверка будет проведена в любом случае. Однако прекратить разбирательство все же можно.

«Когда жертва начинает рассказывать совсем другую версию, выгораживать агрессора, то получается, что нет предмета разбирательства. А такое бывает очень часто. И нередко дела доходят до приговора, когда уже жертвы нет в живых», – добавила криминалист.

Психологические причины домашнего насилия, по словам гостьи студии, кроются в особенностях личности агрессора и жертвы. По наблюдениям Ларисы Котелевской, чаще всего в паре мужчина выступает тираном, а женщина – пострадавшей, хотя бывают и обратные ситуации.

«Встречаются два человека. Женщина видит брутальные черты, и ей это очень нравится: "Передо мной настоящий мужчина, он всех порвет за меня!" И еще нет понимания, что он не только всех порвет, но и тебя, если что-то пойдет не так», – пояснила психолог.

Первые «тревожные звоночки», заметные окружающим, игнорируются самой партнершей из-за сильной эмоциональной привязанности. В этот момент ее личные границы начинают нарушаться с помощью манипуляций, хотя физического насилия еще нет. В процессе развития отношений в действие вступает личность самого агрессора.

«Личность агрессора – это сложный замес импульсивно-агрессивных психопатических черт с крайней внутренней неуверенностью, тревожностью, страхами. И когда человек в отношениях начинает переживать эту неуверенность и тревожность, как он может с этим бороться? Только усиливая контроль за своей женщиной», – пояснила Лариса Котелевская.

Однако контроль установить не так просто – второй человек все равно будет сопротивляться. Тогда и запускается механизм психологического, а затем и физического насилия, замыкая порочный круг.

По словам специалиста, отношения в семье при домашнем насилии цикличны и имеют свои стадии нарастания. Сначала копится напряжение, затем происходит акт агрессии. Поначалу это легкие шлепки, толчки и пинки. Потом, когда пыл спадает, наступает «психология медового месяца»: жертва чувствует обиду, а агрессор – вину, и начинает щедро заглаживать проступок, обещая, что «это больше никогда не повторится».

«Естественно, женщина узнает в своем мужчине того, кого она полюбила – щедрого, мужественного, уверенного в себе, активного. Она его прощает, наступает период относительного затишья, а потом цикл возвращается. И каждый акт насилия сокращает эти светлые промежутки, а агрессивные проявления нарастают», – подчеркнула психолог. В итоге дело доходит до серьезных физических увечий и психических расстройств.

Выйти из таких отношений сложно. С одной стороны, жертва испытывает дискомфорт, с другой – психология устроена так, что агрессия и брутальность партнера могут ее «будоражить» и привлекать. И заменить этот острый эмоциональный всплеск чем-то другим очень сложно.