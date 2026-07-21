«Годами терпят, пока не окажутся искалеченными»: псковский криминалист рассказала о цикле домашнего насилия

Случаи домашнего насилия исчисляются десятками и сотнями, но до реального приговора доходят лишь единицы. Почему годами жертва терпит издевательства, лечит травмы, обращается к правоохранителям, а потом забирает заявление, и по каким маркерам можно распознать абьюз на ранней стадии, рассказала старший инспектор отдела криминалистики СУ СК России по Псковской области, кандидат психологических наук, судебный эксперт-психолог и клинический психолог Лариса Котелевская в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).
По словам специалиста, проследить точную статистику обращений домашнего насилия сложно: в Следственный комитет поступают дела о тяжких и особо тяжких преступлениях. Большинство других дел расследуется органами полиции.
При этом даже поданное заявление не гарантирует возмездия. Как пояснила специалист, забрать зарегистрированное заявление из правоохранительных органов уже нельзя, проверка будет проведена в любом случае. Однако прекратить разбирательство все же можно.
Психологические причины домашнего насилия, по словам гостьи студии, кроются в особенностях личности агрессора и жертвы. По наблюдениям Ларисы Котелевской, чаще всего в паре мужчина выступает тираном, а женщина – пострадавшей, хотя бывают и обратные ситуации.
Первые «тревожные звоночки», заметные окружающим, игнорируются самой партнершей из-за сильной эмоциональной привязанности. В этот момент ее личные границы начинают нарушаться с помощью манипуляций, хотя физического насилия еще нет. В процессе развития отношений в действие вступает личность самого агрессора.
Однако контроль установить не так просто – второй человек все равно будет сопротивляться. Тогда и запускается механизм психологического, а затем и физического насилия, замыкая порочный круг.
По словам специалиста, отношения в семье при домашнем насилии цикличны и имеют свои стадии нарастания. Сначала копится напряжение, затем происходит акт агрессии. Поначалу это легкие шлепки, толчки и пинки. Потом, когда пыл спадает, наступает «психология медового месяца»: жертва чувствует обиду, а агрессор – вину, и начинает щедро заглаживать проступок, обещая, что «это больше никогда не повторится».
Выйти из таких отношений сложно. С одной стороны, жертва испытывает дискомфорт, с другой – психология устроена так, что агрессия и брутальность партнера могут ее «будоражить» и привлекать. И заменить этот острый эмоциональный всплеск чем-то другим очень сложно.