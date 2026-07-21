Сельское хозяйство не испытывает проблем с топливом — Андрей Козлов

Для сельскохозяйственной техники существуют определенные запасы топлива, а на общественных заправках ситуация улучшается, рассказал председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Законодательного Собрания Псковской области, парламентарий по округу №12 Андрей Козлов в эфире ПЛН FM, комментируя ситуацию с «топливным кризисом».

«Уборка урожая — это наша продовольственная безопасность. Продовольственная безопасность — это основа сельского хозяйства. У нас сохранены все меры господдержки, которые есть. По топливу сейчас, по крайней мере, есть мониторинг. Для сельского хозяйства у нас есть лимиты. Соответственно, пока сельское хозяйство не испытывает проблем с топливом, как все остальные люди на бензоколонках, у них есть лимиты, и наш "Сургутнефтегаз" для них всегда остатки держит. То есть с пустыми баками они не остались», — объяснил Андрей Козлов.

Для выхода из «топливного кризиса» принимается комплекс мер, и заседания оперативного штаба проводят по несколько раз в неделю, продолжил гость студии.

«Сейчас, на мой взгляд, надо немножко успокоиться, сбить этот ажиотаж и, соответственно, наладить логистику. Потому что логистика немного разорвана и, соответственно, приходится искать другие рынки», — сказал Андрей Козлов.