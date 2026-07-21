Сельское хозяйство не испытывает проблем с топливом — Андрей Козлов

Для сельскохозяйственной техники существуют определенные запасы топлива, а на общественных заправках ситуация улучшается, рассказал председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Законодательного Собрания Псковской области, парламентарий по округу №12 Андрей Козлов в эфире ПЛН FM, комментируя ситуацию с «топливным кризисом».
«Уборка урожая — это наша продовольственная безопасность. Продовольственная безопасность — это основа сельского хозяйства. У нас сохранены все меры господдержки, которые есть. По топливу сейчас, по крайней мере, есть мониторинг. Для сельского хозяйства у нас есть лимиты. Соответственно, пока сельское хозяйство не испытывает проблем с топливом, как все остальные люди на бензоколонках, у них есть лимиты, и наш "Сургутнефтегаз" для них всегда остатки держит. То есть с пустыми баками они не остались», — объяснил Андрей Козлов.
Для выхода из «топливного кризиса» принимается комплекс мер, и заседания оперативного штаба проводят по несколько раз в неделю, продолжил гость студии.
«Сейчас, на мой взгляд, надо немножко успокоиться, сбить этот ажиотаж и, соответственно, наладить логистику. Потому что логистика немного разорвана и, соответственно, приходится искать другие рынки», — сказал Андрей Козлов.
Парламентарий поделился, что стоял в очередях за топливом, как и все люди. «Хорошо, что у меня есть дизельный автомобиль. Я вам скажу, люди с пониманием к этому относятся. На мой взгляд, очереди стали поменьше, потому что я каждый месяц еду из Пскова до Усвят, я практически всю область проезжаю с севера на юг. Еду, мониторю, смотрю. Действительно, очереди стали поменьше. Безусловно, есть районы, где бензина вообще бывает, что нет. Но в этой части мы мониторим, и министрам мы об этом сообщаем. И в районах посвободнее стало. Бывает нехватка АИ-95, где-то нет АИ-92. Но тем не менее в рамках логистики 300 километров все равно он где-то есть. Где-то надо постоять. Я думаю, что можно потерпеть, потому что мы понимаем, что есть объективные причины. Не виноваты ни правительство, ни депутаты, так сложилось. Мне кажется, это не самая страшная беда, с которой мы столкнулись. Действительно, есть ажиотаж. Я сам видел, когда люди подъезжают по 4-5 раз и запасаются этим топливом», — добавил Андрей Козлов.
Напомним, систему «чет-нечет» при отпуске топлива на АЗС отменили в Псковской области с сегодняшнего дня.