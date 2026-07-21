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Массовый запуск воздушных змеев запланирован на псковском пляже

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24 июля в рамках пляжного фестиваля «Псков – территория молодости» впервые в регионе пройдёт выставка больших воздушных змеев, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре молодёжи и общественных инициатив Псковской области.

Афиша: Центр молодёжи и общественных инициатив Псковской области

Как рассказали в центре молодёжи, выставка организована проектом «Кайт Вселенная». Это команда профессионалов, которая регулярно представляет Россию на международных кайт-ивентах и знает, как устроить настоящее волшебство в небе. 

В 19:00 состоится общий запуск, в котором сможет поучаствовать каждый.

Первой 1000 человек, кто придет со своим воздушным змеем, подарят освежающий коктейль.

Фестиваль «Псков – территория молодости» реализуется в рамках программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжь национального проекта «Молодежь и дети».

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