Общество

Предновогодняя акция «Подари праздник» прошла в Пскове

Акция «Подари праздник» от Совета по молодёжной политике Пскова при городской Думе прошла в областном центре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

Фото здесь и далее: пресс-служба Совета по молодёжной политике Пскова при городской Думе

С наступающим праздником детей поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Сказочные герои посетили Псковскую детскую областную клиническую больницу, Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова и Областной центр семьи, где передали воспитанникам фрукты от азербайджанской диаспоры Псковской области, сладкие подарки от АО «Псковский хлебокомбинат» и фирменной пекарни «Пирогов».

В ответ самые маленькие воспитанники государственных учреждений рассказали Деду Морозу и Снегурочке стихотворения, которые специально готовили к приходу гостей.

Акция «Подари праздник» проходит ежегодно, и в ходе проведения мероприятий организаторы поздравляют с наступающими праздниками маленьких псковичей, которые встретят Новый год и Рождество в лечебных или государственных учреждениях.

Организатором выступает Совет по молодёжной политике Пскова при городской Думе совместно с прокуратурой Псковской области, партнерами мероприятий ежегодно выступают азербайджанская диаспора Псковской области, АО «Псковский хлебокомбинат» и фирменная пекарня «Пирогов».