Общество

Анастасия Повторейко: В регионе введен беспрецедентный комплекс мер поддержки врачей

Беспрецедентный комплекс мер поддержки врачей введен в Псковской области. Об этом главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Действительно, по инициативе губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова в регионе введен беспрецедентный комплекс мер по поддержке врачей. Это и служебное жилье, это и, конечно же, социальный пакет, это софинансирование по ипотечному кредитованию, это и поднаем жилья», - начала перечислять Анастасия Повторейко.

Она напомнила, что служебное жилье врачи могут приватизировать, и срок, который необходимо отработать для приватизации, сократили с десяти до семи лет.

Также депутат напомнила, что в регионе врачам доступны выплаты и другие меры поддержки, подробнее о них можно узнать по ссылке ниже.