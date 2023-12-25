Общество

Михаил Ведерников: В этом году в сфере добровольчества сделано рекордно много

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с наиболее активными и инициативными добровольцами региона. Традиционное итоговое мероприятие прошло в четверг, 28 декабря, в «Точке кипения» Псковского государственного университета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Площадка объединила около 130 наиболее активных жителей региона. Губернатор отметил серьезную работу, которую провели псковские добровольцы.

«Работа в сфере добровольчества — это серьезный внутренний вызов с одной стороны, но с другой стороны хорошие возможности для личного и профессионального роста. В этом году в сфере добровольчества сделано рекордно много. Вам есть что сказать, есть что показать, есть чем гордиться. Но, конечно, не надо останавливаться на достигнутом. Наш "Ресурсный центр", региональный штаб "Мы вместе", огромное количество неравнодушных людей самых разных возрастов и профессий внесли и вносят значимый вклад в нашу общую работу по поддержке наших бойцов на передовой и помощи жителям новых регионов. В эту работу сегодня включены практически все», — сказал Михаил Ведерников. В общей сложности из региона направили 1,5 тыс. тонн гуманитарных грузов, а муниципальные штабы, которых уже 18, добавили ещё 113 тонн.

Особое внимание губернатор уделил детям, которые принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи участникам СВО. Каждого из ребят Михаил Ведерников представил поименно, не забыл отметить и их заслуги. Например, воспитанник детского сада Дмитрий Васильев вместе с мамой делает блиндажные свечи, а Анастасия Михайлова со своих карманных денег покупает конфеты для бойцов. Всех детей участники мероприятия поприветствовали громкими аплодисментами.

«Уверен, что из вас вырастут достойные граждане нашей страны, жители нашей области. Вы внесете большой вклад в развитие нашего региона», — выразил уверенность губернатор, обращаясь к детям.

Михаил Ведерников рассказал и о добровольцах, которые принимали личное участие в работе на территории новых субъектов. Так, например, на аллее славы волонтеров в Мариуполе — есть и имя студентки Псковского медицинского колледжа Миланы Илларионовой, которая работала в военном госпитале Донбасса и помогла почти тысяче раненых. Впоследствии она вошла в состав молодежного парламента при Госдуме.

Говоря о продолжении системной работы по привлечению дополнительных средств и проведению тематических мероприятий, Михаил Ведерников напомнил, что регион стал одним из победителей всероссийского конкурса «Регион добрых дел» и получил субсидию в размере 8,5 млн рублей. Областной форум «Волонтерство через всю жизнь», который собрал 100 активных добровольцев из 19 муниципалитетов, помог структурировать работу и предложения как опытных, так и новых участников движения, запустить новые проекты.

«Замечательных проектов много. Каждый из вас может по праву гордиться тем, что в непростые времена находит время, силы, возможности помогать стране, своим соотечественникам, продвигать и реализовать чрезвычайно важные социальные инициативы. Среди награждаемых сегодня есть и студенты, и воспитатели, и фельдшеры, и руководители предприятий, представители бизнеса. Это в очередной раз показывает, что волонтерское движение охватывает всех, независимо от возраста, профессии. Главное — желание и доброе сердце», — подчеркнул Михаил Ведерников и поблагодарил добровольцев за помощь участникам СВО и активное участие в развитии нашей области.

В этот торжественный день губернатор вручил 4 волонтерам знаки «Заслуженный доброволец Псковской области». Почетное звание присвоено воспитателю детского сада № 33 «Огонек» Кристине Быстровой, волонтеру Ресурсного центра добровольчества Максиму Илларионову, студентке ПсковГУ Алене Максимовой и фельдшеру Управления по обеспечению деятельности государственных органов Псковской области Елене Межевковой.

Кроме того, за вклад в развитие добровольческого движения и оказание гуманитарной помощи благодарственными письмами правительства Псковской области награждены коллективы четырех компаний. Отмечены и усилия добровольцев в проведении рейтингового голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды», который реализуется при поддержке президента России Владимира Путина. «Благодаря вам инфраструктура городская, муниципальная, региональная меняется к лучшему», — добавил глава региона.

До начала мероприятия губернатор осмотрел и интерактивные площадки, которые представили волонтеры «Добро.Центра» ПсковГУ, Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» и регионального отделения «Российского Красного Креста», где пообщался с добровольцами, поинтересовался возможностями добровольческих площадок.