Общество

Детей-сирот поздравили с новогодними праздниками псковские следователи

Накануне Нового года сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области посетили воспитанников городского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области

Дети с радостью встретили гостей, рассказывали подготовленные стихи и пели песни. Сотрудники поздравили ребят с наступающим Новым годом и Рождеством и вручили сладкие новогодние подарки.

В ходе встречи ребята рассказали о своих увлечениях и успехах в школе. У каждого из воспитанников есть и своя мечта: кто-то хочет стать известным футболистом, кто-то учителем, а кто-то и следователем.

В завершение встречи сотрудники следственного управления пожелали своим юным друзьям успехов в учёбе и волшебного новогоднего настроения.