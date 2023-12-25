Общество

Гололёд ожидается в Псковской области в ночь на 29 декабря

Гололёд ожидается местами на территории Псковской области в ночь на 29 декабря. Об этом говорится в сообщении региональном гидрометцентра, опубликованного на сайте ГУ МЧС России по региону.

«В ближайшие 3 часа с сохранением в течение ночи 29 декабря местами по Псковской области ожидается гололёд, в отдельных районах налипание мокрого снега», - говорится в сообщении.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.