Общество

Правительство продлило ряд мер поддержки рынка труда до конца 2024 года

Правительство продлило ряд мер поддержки рынка труда до конца 2024 года, сообщается в Telegram-канале правительства.

Речь идет о гражданах, которые находятся под риском увольнения, переведены работодателем на неполный рабочий день или отправлены в неоплачиваемый отпуск, а также тех, кто испытывает трудности в поиске работы.

Таким гражданам центры занятости будут оказывать помощь с временным трудоустройством, открытием собственного дела, переобучением и прочим. Для получения услуг нужно обратиться в службу занятости своего региона.

При этом граждане, зарегистрированные по месту жительства в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, могут обращаться в центры занятости по месту пребывания.

Эти меры поддержки были запущены правительством в 2022 году для снижения напряженности на рынке труда в условиях внешнего санкционного давления. С тех пор такой поддержкой смогли воспользоваться более 360 тыс. граждан, ищущих работу. Всего было оказано около 430 тыс. услуг.