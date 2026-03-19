Начался кастинг на фестиваль красоты «Мисс и Миссис Великие Луки-2026». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, главный приз - 100 000 рублей (вручается сертификатом) в каждой номинации (Мисс и Миссис).

«В этом году главной темой фестиваля станет многонациональность и мультикультурность, с которой будет многое связано как для участниц, так и для зрителей проекта», - анонсировали организаторы.

Фестиваль в этом году пройдет в Великих Луках в шестой раз.

Условия участия в конкурсе «Мисс Великие Луки» (региональный этап конкурса «Мисс Россия») - возраст от 16 до 24 лет, фотогеничность и «желание стать лучшей версией себя».

На конкурс «Миссис Великие Луки» (региональный этап «Миссис Россия») приглашаются фотогеничные участницы в возрасте от 24 до 50 лет, замужние (разведенные), с детьми и без детей.

Всех конкурсанток ждут номинации на финальном шоу и призы в них; мастер-классы; обучение дефиле, фотопозированию и актёрскому мастерству; работа со стилистами; профессиональные фотосессии; участие в показах и светских мероприятиях; съёмка в реалити-шоу; преображения; работа с педагогами, а также, как заявляют организаторы, «бесценный опыт по самосовершенствованию и развитию и фееричный финал в лучшем зале города».

«Это будет прекрасный мастер-класс на тему женской красоты, уверенности и личностного роста», - заключили в дирекции конкурса «Мисс и Миссис Великие Луки-2026».

Записаться на кастинг можно в группе «Мисс/Миссис Великие Луки | главный конкурс» в соцсети «ВКонтакте» или по телефону: 8-911-350-19-14.