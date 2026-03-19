 
Общество

Начался кастинг на фестиваль красоты «Мисс и Миссис Великие Луки-2026»

0

Начался кастинг на фестиваль красоты «Мисс и Миссис Великие Луки-2026». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, главный приз - 100 000 рублей (вручается сертификатом) в каждой номинации (Мисс и Миссис).

Фото: дирекция конкурса «Мисс и Миссис Великие Луки-2026»

«В этом году главной темой фестиваля станет многонациональность и мультикультурность, с которой будет многое связано как для участниц, так и для зрителей проекта», - анонсировали организаторы. 

Фестиваль в этом году пройдет в Великих Луках в шестой раз. 

Условия участия в конкурсе «Мисс Великие Луки» (региональный этап конкурса «Мисс Россия») - возраст от 16 до 24 лет, фотогеничность и «желание стать лучшей версией себя». 

На конкурс «Миссис Великие Луки» (региональный этап «Миссис Россия») приглашаются фотогеничные участницы в возрасте от 24 до 50 лет, замужние (разведенные), с детьми и без детей.

Всех конкурсанток ждут номинации на финальном шоу и призы в них; мастер-классы; обучение дефиле, фотопозированию и актёрскому мастерству; работа со стилистами; профессиональные фотосессии; участие в показах и светских мероприятиях; съёмка в реалити-шоу; преображения; работа с педагогами, а также, как заявляют организаторы, «бесценный опыт по самосовершенствованию и развитию и фееричный финал в лучшем зале города».

«Это будет прекрасный мастер-класс на тему женской красоты, уверенности и личностного роста», - заключили в дирекции конкурса «Мисс и Миссис Великие Луки-2026». 

Записаться на кастинг можно в группе «Мисс/Миссис Великие Луки | главный конкурс» в соцсети «ВКонтакте» или по телефону: 8-911-350-19-14.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026