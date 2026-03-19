Роль операционной медсестры обсудят на конференции в Псковской областной больнице

Научно-практическая конференция, посвящённая профессиональной роли операционной медсестры в современной хирургии, с участием специалистов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области состоится в Пскове 21 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.

В числе спикеров будут заместитель министра здравоохранения Псковской области Надежда Рагозина, главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов, старшая медицинская сестра операционного блока Псковской областной клинической больницы Надежда Дибдева. Почетный гость - главный врач Гатчинской клинической межрайонной больницы Ростислав Павлов.

В рамках конференции зачитают доклады о взаимодействии старшей операционной сестры и старшей сестры ЦСО в обеспечении эпидемиологической безопасности пациентов и персонала, а также о командной работе хирурга и операционной сестры и электрохирургической безопасности. 

После теоретической части состоится практическая, в рамках которой клинический психолог Псковской областной клинической больницы Валерия Теренина проведет занятие «Пять техник для работы со стрессом, активным вниманием, памятью».

Конференция состоится в здании ПОКБ на улице Малясова, 2. Начало в 9:00.

