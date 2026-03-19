 
Общество

Минпросвещения увеличит доступность продленки для школьников

0

Доля учеников с первых по четвертый классов, посещающих группы продленного дня, к 2030 году должна составлять не менее 17,6 процента, рассказали в пресс-службе Минпросвещения.

«Доля учеников 1–4-х классов, посещающих группы продленного дня (ГПД), к 2030 году должна составлять не менее 17,6%. Сегодня в них занимаются более 1,43 миллиона ребят», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в начале прошлого учебного года занятия в ГПД посещали 16,48 процента детей, в стране действовали более 49 тысяч групп, пишет РИА Новости

«В прошлом году в школах страны было дополнительно создано 12 930 групп продленного дня для учеников 1–4-х классов. Этот результат превысил плановый показатель более чем в 12 раз», — подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, это становится не просто формой присмотра за ребенком после уроков, а полноценной образовательной и воспитательной средой, где дети могут выполнять домашние задания, участвовать в развивающих занятиях, находиться в безопасной и комфортной обстановке до возвращения родителей с работы.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026