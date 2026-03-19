Минпросвещения увеличит доступность продленки для школьников

Доля учеников с первых по четвертый классов, посещающих группы продленного дня, к 2030 году должна составлять не менее 17,6 процента, рассказали в пресс-службе Минпросвещения.
Уточняется, что в начале прошлого учебного года занятия в ГПД посещали 16,48 процента детей, в стране действовали более 49 тысяч групп, пишет РИА Новости.
По его словам, это становится не просто формой присмотра за ребенком после уроков, а полноценной образовательной и воспитательной средой, где дети могут выполнять домашние задания, участвовать в развивающих занятиях, находиться в безопасной и комфортной обстановке до возвращения родителей с работы.