Александр Козловский: Благодаря Счетной палате Госдума вовремя принимает нужные меры

Благодаря конструктивной работе Счетной палаты депутаты Государственной Думы имели возможность вовремя принимать соответствующие меры. Таким мнением поделился депутат ГД, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

«На заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле тщательно проработали вопрос отчета Счетной палаты России за 2025 год. Для нас крайне важна информация о результатах проверок и мероприятий, которые проводит Счетная палата. Во многом благодаря их не просто конструктивной, а очень отзывчивой позиции мы вовремя получали информацию об изменении критериев эффективности реализации госпрограмм, их пересмотра, вовремя принимали соответствующие меры», - отметил депутат.

Он подчеркнул, что именно на эту информацию депутаты опирались при принятии главного бюджета страны.