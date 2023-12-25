Общество

Предновогодняя «битва хоров» прошла в Пскове

Традиционная предновогодняя «битва хоров» состоялась в областном центре. Мероприятие прошло в актовом зале МБОУ «Многопрофильный правовой лицей №8». Состязались учащиеся 5 и 6 классов.

Участие в праздничном мероприятии приняла и инспектор по особым поручениям отдела Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области майор полиции Елена Степанова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службу УМВД России по региону.

ЮИДовцам лицея были вручены долгожданные подарки и кубок за 1 место в областном конкурсе, которые стали для детей настоящим новогодним волшебством.

Елена Степанова поздравила присутствующих с наступающим Новым 2024 годом, ещё раз напомнила детям о необходимости соблюдения ПДД, пожелала детям счастливых и безопасных каникул.