Общество

Гастроэнтеролог предупредил об опасности мандаринов

Новый год неизменно ассоциируется с мандаринами, однако употреблять цитрус в неограниченных количествах может быть опасно, предупредил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.

По словам врача, салициловая кислота, в избытке находящаяся в мандаринах, способна вызвать зуд и покраснение кожи. Более того, цитрусовые являются сильным аллергеном, пишет «Лента.ру». «Если вы знаете о такой особенности своего организма, то не стоит рисковать в период праздников», — сказал Белоусов.

Переедание мандариновых также грозит проблемами с ЖКТ и неприятными симптомами: вздутием живота, изжогой и тошнотой, сообщил он. С осторожностью к фрукту стоит относится и диабетикам, так как фруктоза, содержащаяся в них, может привести к повышению сахара в крови.

«Норма для взрослого человека — 5 штук мандаринов в сутки, а для детей рекомендованное количество еще меньше — всего пара штук», — поделился специалист.