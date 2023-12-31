Общество

За неделю у псковичей изъяли около 200 боеприпасов

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 52 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан на неделе с 25 по 31 декабря. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства, росгвардейцы выявили10 административных правонарушений, изъяли 13 единиц оружия и 192 боеприпаса.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.