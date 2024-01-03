Островский район борется за всероссийскую премию «Служение»

Жители Псковской области могут поддержать Островский район во всероссийской муниципальной премии «Служение», учрежденной президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал глава Островского района Дмитрий Быстров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Команда Островского района при поддержке Ассоциации "Совет муниципальных образований Псковской области" представляет всю нашу область в этом престижном конкурсе. Мы вошли в топ-100 номинантов по итогам многоуровневого отбора в номинацию "Объединяя усилия – умножаем возможности" с проектом "Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории Островского района"», - сообщил Дмитрий Быстров.
Он добавил, что голосование уже стартовало.
«Поддерживая наш район, вы поддерживаете всю область!» - напомнил глава Островского района.
Проголосовать можно по ссылке.