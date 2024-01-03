Общество

Рост числа пожаров по причине нарушений правил пожарной безопасности зафиксировали в МЧС

В отопительный сезон традиционно фиксируется рост числа пожаров по причине нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, используемых для обогрева жилища. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сотрудники МЧС выделили ряд основных причин, приводящих к возгоранию:

Эксплуатация печей с треснувшей кладкой или неисправным дымоходом;

Установка самодельных отопительных приборов, не отвечающих соответствующим техническим нормам;

Неконтролируемое горение печей, разжигание легковоспламеняющимся горючими жидкостями (бензином, дизельным топливом);

Неисправные дверцы топки и поддувала;

Отсутствие или недостаточный размер металлического листа на полу перед топкой;

Просушка белья в опасной близости к печи;

Нахождение в опасной близости от печи мебели и занавесок;

Скопление сажи в дымоходе. Дымоход необходимо чистить до начала отопительного сезона, а в осенне-зимний период – не реже одного раза в три месяца.

«Обратите внимание, что: печь должна быть смонтирована на собственном фундаменте, а перед топкой на полу обязательно должен быть металлический лист размером не менее чем 50 на 70 сантиметров. Запрещается ставить печь вплотную к сгораемым конструкциям помещений. Необходимо предусмотреть отступку. Дымоход в пределах чердачного помещения необходимо выполнить из красного глиняного кирпича, оштукатурить и побелить», – добавили в МЧС.