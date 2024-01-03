Рост числа пожаров по причине нарушений правил пожарной безопасности зафиксировали в МЧС

В отопительный сезон традиционно фиксируется рост числа пожаров по причине нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, используемых для обогрева жилища. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Сотрудники МЧС выделили ряд основных причин, приводящих к возгоранию:
«Обратите внимание, что: печь должна быть смонтирована на собственном фундаменте, а перед топкой на полу обязательно должен быть металлический лист размером не менее чем 50 на 70 сантиметров. Запрещается ставить печь вплотную к сгораемым конструкциям помещений. Необходимо предусмотреть отступку. Дымоход в пределах чердачного помещения необходимо выполнить из красного глиняного кирпича, оштукатурить и побелить», – добавили в МЧС.