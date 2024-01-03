Общество

Псковские росгвардейцы обеспечили безопасность проведения рождественских мероприятий

В Псковской области росгвардейцы приняли участие в обеспечении общественной безопасности при проведении рождественских мероприятий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Вечером, 6 января сотрудники ОМОН «Кром» и вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области, совместно с сотрудниками полиции, заступили на службу по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности при проведении Рождественских богослужений.

Росгвардейцы несли службу у храмов, в том числе и в Псковском Кремле у Свято-Троицкого кафедрального собора.

Для оказания помощи гражданам, маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны приблизили к местам проведения богослужений.