Общество

Рождественские святки: традиции и запреты

Святки – один из самых древних и значимых праздников в русской культуре, который отмечается в период от Рождественского сочельника (6 января) до Крещения (19 января).

Фото: Полистовский заповедник

С детства многим знакомы Святки - период, связанный с колядованием, которое до сих пор сохраняется в некоторых регионах России, главным образом в деревнях и селах. Это одна из важнейших языческих традиций, которая символизирует начало новой жизни и обновление природы. После принятия православия колядки стали отражать память об Иисусе Христе.

В ночь перед светлым праздником Коляды на Руси пели песни, танцевали, жгли костры и сжигали чучело уходящего года. Люди в костюмах зверей или мифических существ ходили из дома в дом, требуя угощений. В древности было принято считать это время года благоприятным для появления призраков умерших людей, которых нужно было задобрить угощениями.

Также в этот период принято было убирать дом, украшать жилище и готовить много вкусной еды. В это время издревле принято было гадать на судьбу в любви, на урожай, семью и на будущее. В древности эти занятия были обязанностью жрецов и шаманов, но затем стали всеобщим развлечением.

Еще одной из традиций Святок является кутание. Это обряд, при котором хозяйка дома кутает членов семьи в одеяла или покрывала, чтобы защитить их от злых духов и болезней. Также кутание символизирует переход от старого года к новому.

Кроме того, во время Святок девушки и молодые люди гадают на суженого, на будущее и на исполнение желаний. Самые популярные виды гаданий включают в себя подслушивание под окнами, гадание на зеркалах, бросание сапога через забор и многое другое.

В период Рождественских святок существует некоторые запреты, которые должны соблюдаться. В эти дни не рекомендуется: