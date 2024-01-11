Общество

Более 80 детей обучаются в Школе креативных индустрий Пскова

Школу креативных индустрий в Пскове посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 11 января, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Вадим Боченков / ПЛН

Директор Школы креативных индустрий, саунд-продюсер Александр Боярков провёл экскурсию для главы региона. «Школа создана в рамках федеральной программы "Придумано в России", по стране открылось больше сорока. В Псковской области это первая школа. У нас здесь четыре студии, набрано 88 детей для двухгодичной программы», – рассказал он.

Губернатор поинтересовался модульным обучением. Александр Боярков уточнил, что первый год ребята изучат каждый модуль из четырёх, а на второй год остановятся на определённой специфике. По завершению воспитанники представят масштабный проект, а затем получат сертификат об обучении.

«Есть ли очередь?» – спросил Михаил Ведерников.

По словам Александра Бояркова, в листе ожидания находятся дети, поскольку в первый набор заявилось большее количество, чем ожидали.

Первым губернатор осмотрел класс звукорежиссуры. В нём воспитанники осваивают программу по созданию музыки. Председатель комитета по культуре Ольга Тимофеева уточнила, что сейчас готовится предложение, чтобы взрослые специалисты, работающие в Домах культуры и подобных учреждениях, прошли здесь обучение.

Михаил Ведерников подчеркнул, что с обучающимися детьми необходимо проводить профориентацию, нужно встречаться с потенциальными работодателями и привлекать школьников к практике.

Руководство школы планирует проводить мастер-классы с приглашёнными экспертами.

После глава региона ознакомился с другими студиями.

«Молодцы, надо работать, чтобы у нас в регионе была не одна школа креативных индустрий. Надо писать проекты. Дело нужное, проект хороший», – заключил он.

Напомним, соглашением между Минкультуры России и правительством Псковской области от 26 декабря 2022 года в прошлом году региону предоставлена субсидия в размере 55,8 млн рублей на создание Школы креативных индустрий. Региональное финансирование проекта составило 11 млн рублей. На средства субсидии приобретено оборудование для школы. Страны-производители оборудования – преимущественно Россия и Китай.

Школа креативных индустрий стала учебным центром, где школьники в возрасте от 12 до 17 лет могут бесплатно реализовать свой творческий потенциал в одном или нескольких направлениях. Площадка включает работу четырех студий: «Дизайн», «Фото- и видеопроизводство», «Звукорежиссура и саунд-дизайн» и «Анимация и 3D-моделирование».

Само открытие состоялось 29 декабря, сегодня в школе прошло первое занятие. Школа креативных индустрий создана на базе Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Занятия проходят в два потока два раза в неделю по три часа.