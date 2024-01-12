Общество

100 детей привели в «инфекционку» в Пскове на новогодних праздниках

283 человека обратились за медицинской помощью в Псковскую областную инфекционную клиническую больницу в Пскове с 30 декабря по 8 января, из них 100 пациентов — дети. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Госпитализировали в стационар больницы 83 взрослых и 47 детей. Остальным пациентам оказали неотложную помощь с последующей маршрутизацией в профильное медицинское учреждение или назначением амбулаторного лечения.

Больше всего обращений от взрослых было зафиксировано 30 декабря - 28 человек, а среди детского населения 6 января - 23 человека.

За праздничную неделю в Великолукский филиал обратились 175 человек, из них 59 — дети. Госпитализировано в стационар больницы 63 пациента, из которых 22 ребенка.

«Традиционно в выходные и праздничные дни граждане обращались в амбулаторный центр больницы для проведения различного рода исследований: компьютерная томография, рентгенография, бактериологические и общие клинические анализы и ПЦР-диагностика. Всего за период проведено более 30 исследований», - добавили в облздраве.