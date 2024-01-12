Повысить продолжительность жизни псковичей до 72 лет планируют к 2030 году

Государственную программу «Развитие здравоохранения» на 2024-2030 годы утвердили в Псковской области. Соответствующее постановление опубликовано на сайте нормативных правовых актов региона.
Основными целями программы назвали:
- Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 72 лет к 2030 году;
- Снижение смертности от всех причин до 15,8 случая на 1000 населения к 2030 году;
- Повышение удовлетворенности населения медицинской помощью.
Куратором государственной программы назначили первого заместителя губернатора Псковской области Веру Емельянову. Ответственный исполнитель – комитет по здравоохранению Псковской области.
Перечень направлений государственной программы:
- Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни;
- Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей;
- Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении;
- Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья;
- Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан;
- Информационные технологии и управление развитием отрасли.