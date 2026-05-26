Второй всероссийский Агродиктант проходит в России с 26 по 30 мая

Всероссийский Агродиктант — акция, направленная на проверку знаний об агропромышленном комплексе и продовольственной безопасности страны, проходит в России с 26 по 30 мая. Проект реализуется в рамках Народной программы партии «Единая Россия» совместно с Россельхозбанком и при поддержке министерства сельского хозяйства. В этом году к ранее известным темам добавился раздел «Экономика сельского хозяйства», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Участники смогут зарегистрироваться на сайте агродиктант.рф, а торжественная церемония открытия состоится в Москве в рамках Форума тружеников села.

«По итогам первого Агродиктанта мы увидели, что у граждан нашей страны есть большой интерес к теме сельского хозяйства, в том числе и у жителей мегаполисов. В этом году старт дадим на знаковой площадке нашей страны в Национальном центре "Россия" на Форуме тружеников села. Также любой желающий сможет принять участие в диктанте онлайн или на одной из офлайн площадок регионов. Мы хотим, чтобы все участники Агродиктанта увидели, что агропромышленный комплекс – это не только труд, но и глубочайший интеллект, мощная, современная отрасль, к которой может быть причастен каждый», – отметил координатор проекта «Единой России» «Российское село», глава аграрного комитета Совета Федерации Александр Двойных.

Диктант включает 30 тестовых вопросов, на которые участникам будет отведено 40 минут. По итогам все зарегистрированные участники получат электронный сертификат, а лучшие — диплом победителя.

Первый Агродиктант, прошедший в октябре 2025 года, собрал более 400 тысяч участников из всех 89 регионов России. 61% писали диктант очно, 39% – онлайн. Городские и сельские жители разделились почти поровну: 51,9% и 48,1%. Женщины участвовали активнее мужчин – 62% против 38%. Для офлайн-участия было открыто 9 тысяч площадок.

«Результаты первого Агродиктанта показали, что интерес к сельскому хозяйству в России огромен и выходит далеко за пределы профессионального сообщества. Россельхозбанк как опорный банк отрасли видит свою задачу не только в финансовой поддержке АПК, но и в повышении финансовой и агрокультурной грамотности. Поэтому в нынешнем году мы расширили тематику диктанта, включили раздел по экономике сельского хозяйства – чтобы участники могли оценить, насколько современное агропроизводство – высокотехнологичный и инвестиционно-привлекательный бизнес. Очевидный факт: сельское хозяйство сейчас – это не только и даже не столько поле и ферма, это цифровые сервисы, биотехнологии и глобальные экспортные рынки. Уверен, Агродиктант поможет увидеть картину российского агросектора более объемно сотням тысяч новых участников», – сказал председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

Диктант писали в школах, университетах и аграрных колледжах, в НИИ, отделениях Россельхозбанка, на фермах и агропредприятиях, в музеях, библиотеках и общественных пространствах. Абсолютными победителями – с максимальными 30 баллами из 30 возможных – стали более восьми тысяч человек. 60% из них оказались людьми без профессионального аграрного образования.

Пройти диктант можно как очно на одной из площадок, так и онлайн – на сайте агродиктант.рф. Для участия в онлайн-формате необходимо зарегистрироваться на сайте до 30 мая включительно.

Напомним, масштабная акция приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и направлена на поддержку отраслей АПК – это нашло отражение в одном из направлений Народной программы «Единой России».