Второй всероссийский Агродиктант проходит в России с 26 по 30 мая

Всероссийский Агродиктант — акция, направленная на проверку знаний об агропромышленном комплексе и продовольственной безопасности страны, проходит в России с 26 по 30 мая. Проект реализуется в рамках Народной программы партии «Единая Россия» совместно с Россельхозбанком и при поддержке министерства сельского хозяйства. В этом году к ранее известным темам добавился раздел «Экономика сельского хозяйства», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.
Участники смогут зарегистрироваться на сайте агродиктант.рф, а торжественная церемония открытия состоится в Москве в рамках Форума тружеников села.
Диктант включает 30 тестовых вопросов, на которые участникам будет отведено 40 минут. По итогам все зарегистрированные участники получат электронный сертификат, а лучшие — диплом победителя.
Первый Агродиктант, прошедший в октябре 2025 года, собрал более 400 тысяч участников из всех 89 регионов России. 61% писали диктант очно, 39% – онлайн. Городские и сельские жители разделились почти поровну: 51,9% и 48,1%. Женщины участвовали активнее мужчин – 62% против 38%. Для офлайн-участия было открыто 9 тысяч площадок.
«Результаты первого Агродиктанта показали, что интерес к сельскому хозяйству в России огромен и выходит далеко за пределы профессионального сообщества. Россельхозбанк как опорный банк отрасли видит свою задачу не только в финансовой поддержке АПК, но и в повышении финансовой и агрокультурной грамотности. Поэтому в нынешнем году мы расширили тематику диктанта, включили раздел по экономике сельского хозяйства – чтобы участники могли оценить, насколько современное агропроизводство – высокотехнологичный и инвестиционно-привлекательный бизнес. Очевидный факт: сельское хозяйство сейчас – это не только и даже не столько поле и ферма, это цифровые сервисы, биотехнологии и глобальные экспортные рынки. Уверен, Агродиктант поможет увидеть картину российского агросектора более объемно сотням тысяч новых участников», – сказал председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.
Диктант писали в школах, университетах и аграрных колледжах, в НИИ, отделениях Россельхозбанка, на фермах и агропредприятиях, в музеях, библиотеках и общественных пространствах. Абсолютными победителями – с максимальными 30 баллами из 30 возможных – стали более восьми тысяч человек. 60% из них оказались людьми без профессионального аграрного образования.
Пройти диктант можно как очно на одной из площадок, так и онлайн – на сайте агродиктант.рф. Для участия в онлайн-формате необходимо зарегистрироваться на сайте до 30 мая включительно.
Напомним, масштабная акция приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и направлена на поддержку отраслей АПК – это нашло отражение в одном из направлений Народной программы «Единой России».