В Псковском округе раскрыли квартирную кражу по горячим следам

Квартирную кражу, произошедшую 23 мая в деревне Портянниково, раскрыли по горячим следам сотрудники ОМВД России по Псковскому округу. Злоумышленник похитил сотовый телефон, ноутбук и банковскую карту, причинив ущерб в размере 50 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

После получения сообщения о краже, полиция провела оперативно-розыскные мероприятия и быстро задержала подозреваемого. Им оказался безработный пскович 1978 года рождения, ранее судимый.

По версии следствия, потерпевший пригласил злоумышленника в гости после случайной встречи. Воспользовавшись моментом, подозреваемый совершил кражу и скрылся с места происшествия.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 «Кража» УК Российской Федерации. Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Часть похищенного имущества уже изъяли, следствие продолжается.