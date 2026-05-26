118 детских лагерей в Псковской области готовы к летнему сезону 2026 года

Выполнение мероприятий по подготовке к летней оздоровительной кампании в Псковской области находится в стадии завершения. На сегодняшний день 118 организаций отдыха и оздоровления детей уже получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения, которые подтверждают готовность летнего оздоровительного лагеря к приёму детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Припутенко.

Она добавила, что в регионе, перед началом летнего сезона, приняты комплексные меры для обеспечения безопасности и качественной подготовки детских оздоровительных лагерей. В 2026 году контроль за организацией детского отдыха усилили: все лагеря обязаны пройти проверки Роспотребнадзора, МЧС и других надзорных органов, а персонал — медицинские осмотры и специальное обучение.

Елена Припутенко также подчеркнула, что особое внимание уделяется санитарной обработке территорий, проверке качества питания и воды, а также состоянию инфраструктуры. При этом все сотрудники пищеблоков проходят обязательное обследование на наличие вирусных возбудителей кишечных инфекций, а 86% персонала уже завершили медосмотры и гигиеническую подготовку.

«Перед открытием оздоровительного лагеря необходимо провести акарицидные и дератизационные мероприятия на территории всех детских оздоровительных лагерей, что позволит минимизировать риски заболеваний, передающихся через укусы насекомых и грызунов. Во всех учреждениях такие договоры заключены, проведены противоклещевые обработки 130 гектаров или 68% от плана», — пояснила Елена Припутенко.

Власти региона и министерство образования обращают особое внимание на антитеррористическую защищённость лагерей, организацию безопасного подвоза детей, а также обучение персонала действиям в чрезвычайных ситуациях. В течение всего сезона проверки будут проводиться не только перед началом смен, но и в ходе работы лагерей.