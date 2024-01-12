Общество

90 лет назад в Пскове открылось одно из старейших учреждений дополнительного образования

90 лет назад, 12 января 1934 года, в Пскове открылось новое здание , которое работает до сегодняшнего дня и называется Дом детского творчества. Это одно из старейших учреждений дополнительного образования, сообщается в группе «Дом Детского творчества» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Дом Детского творчества» в социальной сети «ВКонтакте»

«Наладить нормальную работу многочисленных кружков, особенно в зимнее время, было сложно. Поэтому решением местных властей для детворы с 1 января 1934 года было передано новое помещение, более приспособленное для этих целей. Находилось оно на Кузнецкой улице, дом 33, где стоит и поныне. Изменилось название - он стал именоваться Детским домом культуры. С 1949 - 1990 - "Дом пионеров и школьников", с 1990 по сегодняшний день - "Дом детского творчества"», - говорится в сообщении.

Из воспоминаний Самуила Маршака: «Впечатлений так много, что трудно передать их в нескольких словах. Несомненно одно, у дома детского творчества большое будущее».