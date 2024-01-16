Общество

Российские ученые нашли связь между храпом и старением мозга

Российские ученые нашли связь между храпом и старением мозга. Как удалось установить ученым из лаборатории сомнологии и нейрофизиологии Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека в Иркутске, при храпе происходит периодическая остановка дыхания, как при синдроме обструктивного апноэ сна.

В результате происходит снижение уровня кислорода в крови и фрагментация сна, что сказывается на работе мозга, пишет RuNews24.

В частности, происходят изменения «сонных веретен», которые играют важную роль не только для засыпания и поддержания сна, но и для общего интеллекта и познавательной деятельности.