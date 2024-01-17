Общество

Пенсионные накопления пяти управляющих компаний передали ВЭБ.РФ

Социальный фонд (СФР) передал государственной управляющей компании ВЭБ.РФ пенсионные накопления пяти частных управляющих компаний (УК), c которыми в октябре прошлого года истек договор управления средствами клиентов фонда. Теперь граждане могут доверить свои накопления государственной компании либо выбрать частную УК, которая будет формировать их накопительную пенсию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения фонда.

В декабре 2023 года Социальный фонд завершил передачу пенсионных накоплений нескольких частных управляющих компаний, у которых прошлой осенью закончился договор с фондом. Это компании «АМ – Инвест», «Атон-менеджмент», «Ингосстрах-инвестиции», «Брокеркредитсервис» (БКС) и «Национальная управляющая компания». Совокупно они управляли средствами 26 тыс. человек. В настоящее время пенсионные накопления этих людей, согласно действующим правилам, направлены в расширенный инвестиционный портфель государственной управляющей компании ВЭБ.РФ.

Страховщиком бывших клиентов УК по-прежнему остается Социальный фонд, поэтому все средства переданы государственному управляющему с учетом дохода от инвестирования, в том числе за 2023 год. Напомним, что накопленный доход сохраняется, если менять фонд не чаще одного раза в пять лет.

Теперь граждане по своему усмотрению могут оставить средства в ВЭБ или выбрать другую управляющую компанию, сохранив Социальный фонд в качестве страховщика. Также клиенты СФР могут перейти в негосударственный пенсионный фонд. В этом случае следует помнить про упомянутое правило пяти лет: если они еще не истекли с момента последнего перевода средств или последней фиксации инвестдохода, он будет потерян при очередной передаче накоплений в другой фонд.

Для выбора управляющей компании следует подать заявление в Социальный фонд. Сделать это можно в клиентской службе СФР, на портале госуслуг или в МФЦ, который предоставляет такую услугу.

На данный момент Социальный фонд работает с 12 управляющими компаниями по инвестированию накоплений. Самой крупной по числу застрахованных лиц и активам является государственная управляющая компания ВЭБ.РФ. Свою накопительную пенсию через нее формируют 37 млн клиентов фонда, сумма их средств составляет 2,3 трлн рублей. Помимо этого, у СФР заключены договоры с 11 частными управляющими компаниями. Им свои средства в размере 37,3 млрд рублей доверили 211,5 тыс. человек.