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Общество

Александр Борисов: Великолучане с глубоким уважением сохраняют память о доблести и отваге советских воинов

17.01.2024 15:19|Псков

С 81-й годовщиной освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков поздравил горожан заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководитель Псковского регионального отделения РВИО Александр Борисов.

«Сегодня Псковская область отмечает 81-ю годовщину освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков. Великолукская наступательная операция 1942-1943 годов вошла в историю как "Малый Сталинград". Это название отражает накал и ожесточенность боев за освобождение города, массовый героизм и стойкость наших солдат, сражавшихся за Великие Луки», - приводит его слова Telegram-канал Псковского регионального отделения РВИО.

Александр Борисов отметил, что великолучане с глубоким уважением сохраняют память о доблести и непревзойденной отваге советских воинов, защищавших город в 1941 году и освобождавших его в 1943, о тех, кто отдал свою жизнь на полях сражений.

«На примере тех, кто разгромил немецко-фашистских захватчиков и восстановил страну после войны воспитывают молодое поколение. Поздравляю жителей Великих Лук с годовщиной освобождения города. Желаю великолучанам процветания и благополучия!» - заключил он.

Пресс-портрет
Борисов Александр Александрович Депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме
Теги: #великие луки
Источник: Псковская Лента Новостей
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