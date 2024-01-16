Александр Борисов: Великолучане с глубоким уважением сохраняют память о доблести и отваге советских воинов

С 81-й годовщиной освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков поздравил горожан заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководитель Псковского регионального отделения РВИО Александр Борисов.
Александр Борисов отметил, что великолучане с глубоким уважением сохраняют память о доблести и непревзойденной отваге советских воинов, защищавших город в 1941 году и освобождавших его в 1943, о тех, кто отдал свою жизнь на полях сражений.
«На примере тех, кто разгромил немецко-фашистских захватчиков и восстановил страну после войны воспитывают молодое поколение. Поздравляю жителей Великих Лук с годовщиной освобождения города. Желаю великолучанам процветания и благополучия!» - заключил он.