Общество

Фотофакт: Раненая собака пришла к модели колыбели Иисуса в Пскове

Раненая собака пришла к модели сцены рождения Иисуса Христа у храма Александра Невского в Пскове. Снимки опубликованы в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Елизавета Ален / «Жесть по-псковски»

«Возле храма Александра Невского лежит собака, возможно, из соседних частных домов. Что-то с мордой, будто опухшая с одной стороны и кровь. Может, машина сбила», - написала женщина.

В комментариях другая подписчица группы рассказала, что подкармливала собаку.

«Собака ходит возле храма. На вид - ничего. Отнесла ей кусок курицы. Сразу съела. Может, не будет там долго лежать, уйдёт», рассказала псковичка.