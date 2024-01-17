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Общество

О развитии агроклассов договорился с руководством РСХБ Михаил Ведерников

18.01.2024 09:36|ПсковКомментариев: 0

На площадке выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и заместителя председателя Правления Россельхозбанка Дениса Константинова, на которой были достигнуты договоренности по целому ряду направлений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области 

В частности, участники договорились об открытии в регионе при содействии РСХБ агроклассов, а также участии банка в развитии комплексной системы подготовки агроспециалистов от школьной скамьи до профильных средних учреждений и вузов.

Заместитель председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов представил губернатору образовательную платформу Россельхозбанка «Я в Агро», которая получила одобрение Минсельхоза России и используется для подготовки специалистов АПК, начиная со школы.

«Россельхозбанк разработал и развивает первую в России платформу, которая объединяет всех, кто хочет учиться, развиваться и строить карьеру в сельском хозяйстве. Сервис позволяет найти курсы для повышения квалификации или учебное заведение, подобрать стажировку или найти работу. Сельское хозяйство для молодежи раскрывается с разных сторон. "Я в Агро" помогает людям найти себя в АПК. Уверен, сервис принесет пользу жителям Псковской области», — прокомментировал Денис Константинов.

Михаил Ведерников со своей стороны выразил заинтересованность представленным наработкам и подчеркнул, что регион подключится к проекту: «Это важное для Псковской области направление. В нашем регионе аграрный сектор занимает значительную долю в экономике. Проработаем, на каких площадках можно открыть такие агроклассы. Такое серьезное внимание к подготовке кадров погрузит нашу молодежь в специфику агропромышленного комплекса, обеспечит преемственность между школами, средними профессиональными учреждениями и вузами».

Отметим, что подготовку специалистов в сфере АПК в регионе ведет Великолукская государственная сельскохозяйственная академия и Псковский агротехнический колледж, которые тоже проводят профориентационную работу со школьниками. В Палкинском районе на базе одной из школ работает аграрный класс, а в Красногородском районе — специализированная Агрошкола, где профессии осваивают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Еще одна договоренность касается реализации в регионе пилотного проекта «Экотуризм. Гастрономический гид "Свое". Псковская область».

Михаил Ведерников обратил внимание, что в последние несколько лет в Псковской области, как и в целом по стране, динамично развивается внутренний туризм, в том числе внимание гостей региона приковано к сельскому и гастротуризму. «Мы ежегодно бьем рекорды по количеству туристов. Отдельно хочется сказать про гастротуризм. Продукция, которая у нас производится, широко известна за пределами области», — отметил глава региона.

«Псковская область уже является участником проекта "Свое в городе" — ресторанного гида по России от Россельхозбанка, объединившего лучшие заведения страны, которые используют фермерские и локальные продукты. Гастрономический гид Псковской области станет своеобразным продолжением работы по продвижению местной гастрономической культуры и фермеров, производящих экологичные продукты», — сообщил Денис Константинов.

Также заместитель председателя Правления РСХБ обратил внимание на то, что в регионе активно развивается экосистема «Свое». В частности, псковские фермеры продают свои товары на маркетплейсе «Свое родное» и развивают туризм с помощью агрегатора сельских путешествий «Свое за городом».

В рамках встречи стороны обсудили и другие перспективные направления для расширения сотрудничества, поддержки ряда региональных проектов. В частности, рассмотрены варианты участия Россельхозбанка в подготовке и проведении эногастрономического фестиваля «ВиноГрад».

Участники рабочей встречи также обсудили возможности реализации в регионе проектов по развитию органической продукции и селекции.

Напомним, Россельхозбанк остается опорным финансовым партнером как для крупных аграрных холдингов, так и для более мелких фермерских предприятий, и вносит существенный вклад в укрепление и развитие агропромышленного комплекса Псковской области. В том числе кредитная организация работает и по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Теги: #Псковская область #агрокласс
Источник: Псковская Лента Новостей
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