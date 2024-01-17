Общество

Компанию признали недобросовестной за срыв поставки фотоаппарата в правительство Псковской области

ООО «Ветус» в Псковской области внесли в реестр недобросовестных поставщиков на 2 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы.

В Псковское УФАС России обратился комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области с заявлением о включении сведений в отношении ООО «Ветус» в реестр недобросовестных поставщиков. В комитете пояснили, что поставщик был выбран на портале поставщиков города Москвы. Заказчик заключил с компанией контракт 31 октября, по которому ООО «Ветус» должен был поставить многофункциональные устройства и фотоаппарат в течение 10 дней с момента заключения контракта.

Поставка в итоге не состоялась. Объяснений, почему это случилось, в ООО «Ветус» не дали. Заказчик принял решение об одностороннем расторжении контракта, о чем сообщим поставщику в письме, а также продублировал отправку документа курьером.

Комиссия Псковского УФАС России решила сведения в отношении ООО «Ветус» включить в РНП сроком на 2 года.