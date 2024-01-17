Четыре артезианские скважины по решению суда перешли в ведение Псковского района

Псковский районный суд по заявлениям администрации Псковского района признал право муниципальной собственности на четыре артезианские скважины. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.
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В ведение Псковского района передали:
- артезианскую скважину 74303, расположенную в 0,48 км северо-западнее земельного участка с КН 60:18:0153505:152 в селе Середка Псковского района;
- артезианскую скважину, расположенную на земельном участке с КН 60:18:60151401:375 (деревня Знаменка Псковского района);
- артезианскую скважину, расположенную на земельном участке с КН 60:18:60151401:374 (деревня Знаменка Псковского района);
- артезианскую скважину, расположенную на земельном участке с КН 60:18:0191501:275 (деревня Горушка Псковского района).