Общество

Игорь Иванов: Мы рады приветствовать Запорожские профсоюзы в составе ФНПР

Федерация независимых профсоюзов России пополнилась новой организацией. В состав ФНПР вошло Запорожское областное объединение организаций профсоюзов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: Псковский облсовпроф

Примкнуть к крупнейшему в России профсоюзному центру профобъединение решило в конце декабря. А 17 января присоединение организации одобрено Генеральным советом ФНПР на заседании во Дворце труда профсоюзов.

«Мы рады приветствовать коллег в наших рядах. Безусловно, со своей стороны при необходимости мы окажем поддержку Запорожскому профобъединению», — прокомментировал событие председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

В ходе заседания Генерального совета ФНПР также было принято решение провести XII Съезд Федерации независимых профсоюзов России 3-5 апреля. Кроме того, принято решение о делегировании представителей ФНПР в состав Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«Решения Генерального совета приняты и будут нашим территориальным объединением исполнены в полном объеме. На заседании Совета профобъединения мы выдвинули кандидатуру Михаила Викторовича Шмакова на пост председателя ФНПР», — прокомментировал решения Генерального совета ФНПР Игорь Иванов.

Также профсоюзы решили провести патриотическую акцию «Профсоюзы России - Zа СВОих». Членам профсоюзов в рамках акции предложат по собственному желанию перевести свой однодневный заработок в помощь бойцам специальной военной операции. На собранные средства купят оборудование для фронта.

«Наше профобъединение в самое ближайшее время поддержит всеми силами патриотическую акцию. Чем больше мы все приложим сил, тем быстрее настанет Победа! Мы уже собирали средства и передавали нашим бойцам технику, инструменты, необходимые вещи и автомобиль УАЗ. И готовы сделать это снова и снова!» — добавил Игорь Иванов.