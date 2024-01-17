Общество

ВЦИОМ: 30 процентов россиян выступили за скорейшее перезахоронение Ленина

Треть россиян считает, что нужно перезахоронить тело Владимира Ленина на кладбище как можно скорее, 27% тоже поддерживают захоронение, но не сейчас, а когда уйдет поколение, для которого Ленин по-прежнему дорог, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Политический лидер ХХ века скончался 21 января 1924 года.

Согласно предоставленным данным, 30% россиян на вопрос, как следует поступить с телом Ленина, ответили, что нужно перезахоронить на кладбище как можно скорее. При этом в 2011 году доля респондентов с таким мнением составляла 43%. Также чуть больше четверти опрошенных (27%) на сегодня ответили, что поддерживают перезахоронение, но не сейчас, а когда уйдет поколение, для которого Ленин по-прежнему дорог, 13 лет назад таких респондентов было 18%. Треть россиян (33%) считают, что тело нужно оставить в мавзолее, против 29% в 2011 году, затруднились с ответом 10%.

Кроме того, 32% россиян ответили, что необходимо принять в самое ближайшее время решение о дальнейшем пребывании тела Ленина в Мавзолее, 55% - сторонники мнения о том, что лучше отложить принятие решения по этому вопросу. Затруднились с ответом 13%, пишет РИА Новости.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 30 декабря 2023 года и 17 января 2024 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.